Así va la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la jornada 13 de la Liga BBVA MX Femenil

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil nos tiene al filo de la butaca con su lucha por ser la romperredes del certamen. Hay dos nombres que resaltan en la lista; Eugenie Le Sommer del Deportivo Toluca y el de Diana Ordoñez de los Tigres de la UANL, ambas futbolistas lideran la tabla de goleadoras con 14 tantos cada una y parece que será un duelo muy parejo hasta el final de la fase regular.

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La futbolista francesa de las Diablas Rojas cayó como anillo al dedo en el cuadro mexiquense y rápidamente mostró su calidad en nuestro balompié. Por otro lado, Ordoñez es una de las figuras del futbol mexicano y posiblemente la delantera mexicana más completa de todo el circuito. Seguido de ellas, se encuentra la eterna Charlyn Corral, la ariete de las Tuzas del Pachuca de momento tiene 12 goles y no sería sorpresa que acelere en este tramo final de torneo y ponga en jaque tanto a Le Sommer como a Ordoñez.

Goleadores Liga MX Femenil tras jornada 13

Eugénie Le Sommer (Toluca) — PJ: 12 — G: 14

Diana Ordoñez (Tigres UANL) — PJ: 12 — G: 14

Charlyn Corral (Pachuca) — PJ: 11 — G: 12

Lucía García (Monterrey / Rayadas) — PJ: 11 — G: 9

Angelina Hix (Pumas) - PJ: 12 - G: 8

Christina Burkenroad (Rayadas de Monterrey) — PJ: 12 — G: 7

Nina Nicosia (Pachuca) — PJ: 12 — G: 7

Dato curioso es que ninguna futbolista que aparece en el top 3 es de Rayadas de Monterrey, conjunto que lidera la tabla de clasificación y que no ha perdido ningún partido en lo que va del Torneo Clausura 2026; producto de 10 triunfos y tres empates.

