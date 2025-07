Así ven en Argentina al nuevo refuerzo de Pumas

Álvaro Angulo se convertirá en el nuevo refuerzo de los Pumas de la UNAM de cara al torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El jugador colombiano llegará procedente del club Independiente de Argentina.

En Argentina aseguran que se trata de un jugador con grandes capacidades dentro del campo y Pumas sumará a su plantilla a un jugador con mucha proyección y calidad. Por otro lado, afirman que se trata de un jugador que no le gusta tener mucho acercamiento con la prensa.

Los números de Álvaro Angulo con Independiente de Avellaneda

Con Independiente, Álvaro Angulo, quien se desempeña como lateral izquierdo pero que cuenta con gran proyección al ataque, disputó un total de 1,668 minutos en 24 partidos, colaborando con 5 goles, además, recibió 7 tarjetas amarillas y ninguna roja.

El equipo felino quiere seguir sumando figuras a su equipo de cara al nuevo certamen y suenan los rumores de Keylor Navas o David Ospina.

@alvaroangulooficial Álvaro Ángulo es una de las peticiones de Efraín Juárez, ya que lo dirigió en Atlético Nacional

Pumas podría confiar en los canteranos para el Apertura 2025

A pesar de los pocos refuerzos y las grandes plantillas que han formado otros equipos como Chivas o Cruz Azul, Ángel Azuaje asegura que el objetivo de Pumas es ser campeón.

“El objetivo es quedar campeones. Vamos a poner todo de nuestra parte, todo nuestro ánimo y nuestro esfuerzo para hacer lo mejor posible todos los partidos y ya vendrán los resultados”, expresó el joven defensor, Ángel Azuaje.

El nuevo 10 de los universitarios será Aaron Ramsey.

“La altitud es algo a lo que te tienes que acostumbrar. Lo estoy llevando bien al momento, vamos paso por paso y espero estar en el campo pronto y ayudar a mis equipos. No pongo día, pero espero sea pronto. Para mí, he jugado en muchas posiciones. Me siento cómodo donde me pongan. Hemos tenido conversaciones, pláticas para ver eso, pero me siento cómodo en el medio campo donde sea”, sentenció la figura de Pumas.

