Desistió de Argentina, pero México jugaría amistoso con este campeón del mundo de cara al Mundial 2026

La Selección Mexicana se está preparando para afrontar el Mundial de Norteamérica 2026 y ya se conoce cuánto cuesta el boleto más barato en México . Si bien aún faltan prácticamente 300 días para el comienzo del torneo, el equipo de Javier Aguirre se preparará para la competencia con una serie de amistosos (Colombia y Ecuador) que se jugarán en el mes de octubre, pero también se podría enfrentar a un campeón del mundo: Uruguay.

Luego de la polémica cancelación del amistoso entre México y Argentina , los dirigidos por Aguirre podrían enfrentarse a la ‘Celeste’ en noviembre. Según la información de diversos reportes, la Selección Mexicana jugaría en el TSM Corona de Torreón el 15 de noviembre ante Uruguay en el marco de un amistoso, durante la última fecha FIFA de este 2025. De esta manera, el seleccionado nacional se enfrentaría a otro campeón del mundo (1930 y 1950).

MEXSPORT

¿Cuándo fue la última vez que México y Uruguay se enfrentaron?

La última vez que México enfrentó al seleccionado uruguayo fue el 5 de junio de 2024, hace más de un año. El partido se dio en el marco de amistoso, en el Empower Field at Mile High, de la ciudad de Denver, Estados Unidos. Aquella noche, la Selección Mexicana cayó por goleada 4-0 ante los sudamericanos. Darwin Núñez había marcado un triplete para Uruguay, mientras que Facundo Pellistri fue el protagonista del tanto restante.

¿Qué amistosos tendrá México de cara al Mundial 2026?

Hasta el momento, México conoce a 5 de los 6 rivales que enfrentará durante este 2025 de cara al Mundial 2026. Durante la fecha FIFA de septiembre, el equipo de Aguirre se enfrentará a Japón y Corea del Sur en Estados Unidos. Luego, en octubre, se medirá ante Colombia en el mismo país y recibirá a Ecuador. El otro rival sería Uruguay y el equipo restante podría ser Paraguay, aunque no está confirmado.

Los próximos partidos confirmados de México en 2025

México vs. Japón



Día: sábado 6 de septiembre

Lugar: Oakland Coliseum

Hora: 20:00 (CDMX)

México vs. Corea del Sur



Día: martes 9 de septiembre

Lugar: Geodis Park

Hora: 19:00 (CDMX)

México vs. Colombia



Día: sábado 11 de octubre

Lugar: AT&T Stadium

Hora: 19:00 (CDMX)

México vs. Ecuador

