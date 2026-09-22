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NC desvela ‘Astrae Oratio’ en TGS 2026: Demo jugable y detalles de su RPG estilo anime

El título de Dynamis One, Astrae Oratio combina magia y vida cotidiana en un mundo urbano que llegará a móviles y PC en 2027

Astrae Oratio

Escrito por: Raúl Núñez

Durante el inicio del Tokyo Game Show 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe de Chiba, Japón, la desarrolladora NC presentó la primera demostración jugable de Astrae Oratio. El proyecto, un juego de rol (RPG) con estética anime desarrollado por el estudio Dynamis One, confirmó su lanzamiento para dispositivos móviles iOS y Android en 2027, seguido por una versión para PC.

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El director del juego, Jong-gyu Lim, y el director de arte, In Kim, encabezaron una presentación para medios donde destacaron el enfoque narrativo y la integración del combate. En Astrae Oratio, los jugadores asumen el rol de "Shunin", un funcionario de la Oficina Especial del Distrito que supervisa los asuntos de los magos en una ciudad donde la magia convive con la vida cotidiana. La propuesta funcionará como un servicio en vivo con actualizaciones continuas de contenido y arcos argumentales.

Para acompañar el anuncio en la convención nipona, la compañía instaló un estand interactivo inspirado en la sede central del juego, equipado con pantallas con tecnología 3D de Samsung y réplicas de los escenarios principales para mostrar los modos de historia y batalla.

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Paralelamente a su presencia física en el evento en Japón, la firma habilitó una prueba beta cerrada (CBT) a nivel global, permitiendo a usuarios de diversos países probar las dinámicas de juego de forma anticipada previo al lanzamiento comercial del título en 2027.

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