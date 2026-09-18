WoW: Forever reinventa el clásico: Todo sobre la experiencia ‘Classic Plus’ de Blizzard

Blizzard Entertainment ha hecho oficial el lanzamiento de World of Warcraft: Forever, la esperada propuesta enmarcada en el concepto "Classic Plus" que debutará el próximo 4 de noviembre de 2026. Este servidor permanente busca rescatar la jugabilidad y la identidad de la era Vanilla, pero añadiendo un volumen de contenido inédito que expandirá la mitología del mapa original sin alterar la progresión tradicional de los personajes.

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La premisa central de WoW: Forever radica en mantener el límite máximo en nivel 60, asegurando que los contenidos de la versión base sigan siendo vigentes para la comunidad. Sin embargo, el juego incorporará tres zonas totalmente nuevas dentro del mapa de Azeroth, acompañadas por más de 1,000 misiones argumentales inéditas y nueve mazmorras diseñadas para grupos de nivel máximo, ofreciendo nuevos desafíos tácticos para las hermandades.

Una de las grandes sorpresas de este formato es la llegada de los Skyborne, una nueva raza jugable que se sumará al conflicto entre la Alianza y la Horda. Esta adición vendrá acompañada de ajustes en las mecánicas de clases para profundizar la personalización y el balance en los enfrentamientos jugador contra jugador (PvP), así como en las incursiones de banda de gran escala.

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Con este movimiento, la compañía busca ofrecer una alternativa duradera para los entusiastas de la experiencia clásica que demandaban aventuras completamente nuevas sin tener que pasar a las expansiones posteriores. World of Warcraft: Forever estará disponible a través de la suscripción estándar de Battle.net, consolidando el catálogo del MMORPG para cerrar el año.