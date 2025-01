Astro Bot llega a la cima y hace historia en la industria

Siguen los éxitos para Astro Bot, este que se convirtió en el más anunciado y aclamado del 2024, que para este 2025, el desarrollado por Team Asobi obtuvo su premio GOTY (juego del año por sus siglas en inglés) número 104, luego de ser ganador de tres categorías de los New York Game Awards 2025.

El exclusivo para PlayStation logró lo inimaginable, luego de que la industria de los videojuegos lo llenara de elogios desde su presentación y que despuntara en su lanzamiento oficial, como punta de lanza en la estrategía de las consola de nueva generación de Sony.

Ganar el GOTY de la ceremonia de premiación con más prestigio en la industria, The Game Awards, lo hizo dar un golpe de autoridad y total reconocimiento para este proyecto que transmite y exprime con generosidad todo lo que la PS5 nos puede dar.



Con la obtención de su galardón número 104, superó al ‘Juego del Año de 2021’ It Take Two, que sumó 88 en su apogeo, en cuanto a premios de esta índole corresponde (un juego de plataforma ganando tantos premios).

Pese a que Astro Bot está lejos de superar lo que juegos de otras categorías alcanzaron como Elden Ring y The Last of Us, en cuanto a corresponde a juegos de plataforma, ya es el más premiado en la historia, siendo un videojuego en la categoría de plataformas.