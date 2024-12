Estos son los juegos con más nominaciones en The Game Awards 2024

Es diciembre y como de costumbre, ya se prepara la ceremonia de premiación más importante del mundo de los videojuegos. Proyectos con años de preparación han sido presentados y lanzados este 2024 regalándonos horas de diversión, ahora serán reconocidos en The Game Awards 2024.

Hace un par de semanas conocimos por el propio Geoff Keighley a los nominados de las 30 categorías, es por eso que hacemos un recuento de los títulos con más nominaciones este año, incluyendo a la categoría más importante de la noche Game of the year.

Los más nominados en The Game Awards 2024

Final Fantasy VII: Rebirth - 7 nominaciones:

Juego del Año, Mejor interpretación, Mejor juego de rol, Mejor Narrativa, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Audio y Mejor dirección de juego.



Astro Bot - 7 nominaciones:

Juego del año, Mejor juego familiar, Mejor Banda sonora, Mejor diseño de audio, Mejor dirección artística, Mejor dirección de juego, Mejor juego de acción y aventura.

Metaphor Re:Fantazio - 6 nominaciones:

Juego del Año, Mejor juego de rol, Mejor narrativa, Mejor Banda sonora, Mejor dirección artística, Mejor dirección de juego.

Silent Hill 2 Remake - 5 nominaciones:

Mejor interpretación, Mejor narrativa, Mejor Banda sonora, Mejor dirección de audio, Mejor juego de acción y aventura.

Balatro - 5 nominaciones:

Juego del año, Mejor videojuego independiente, Mejor videojuego para móviles, Mejor dirección de juego, Mejor debut indie.

Call of Duty Black Ops 6 - 4 nominaciones:

Mejor diseño de audio, Innovación en accesibilidad, Mejor juego de acción.

Organizado por el periodista Geoff Keighley, The Game Awards celebra además su décima edición y lo hará a lo grande, con la participación de artistas de alta envergadura como lo son Twenty One Pilots, D4VD, Royal + The Serpent. Finalmente la performance principal será presentada por el galardonado rapero Snoop Dogg.

TV Azteca Esports transmitirá The Game Awards 2024

Los premios “Oscar”, como banalmente se le conoce a este evento será transmitido por las cuentas oficiales de TV Azteca Esports, app y sitio de Azteca Deportes este próximo jueves 12 de diciembre de 2024 en punto de las 18:30 hrs (tiempo de la Ciudad de México) totalmente en vivo desde el Teatro Nokia L.A. Live Estados Unidos.