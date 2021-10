Cobertura Astros vs Braves EN VIVO | Juego 1 de la Serie Mundial

Llegó el día y la Serie Mundial del 2021 comienza este martes 26 de octubre con el Juego 1: Astros vs Braves desde el Minute Maid Park, a partir de las 19:06 horas, tiempo del centro de México. Por acá podrías seguir la cobertura totalmente en vivo.

Cobertura Astros vs Braves EN VIVO

¡Vaya manera de arrancar! Jorge Soler conecta el primer jonrón de la Serie Mundial con un batazo al jardín izquierdo y los Braves ya lo ganan.

SOLER POWER!



JORGE SOLER LEADS OFF THE #WORLDSERIES WITH A HOMER! pic.twitter.com/iuC8zkP53y — MLB (@MLB) October 27, 2021

Así llegan los Astros a la Serie Mundial

Los Astros de Houston han sido una ofensiva letal en playoffs. En 10 partidos de postemporada, logró conseguir 67 carreras y en seis de las siete victorias que ha conseguido, lo ha hecho con un margen de cinco anotaciones.

El nivel de los Astros se ha mantenido en las últimas temporadas, siendo la tercera franquicia que consigue llegar a cinco Series de Campeonato de forma consecutiva y se metió a la Serie Mundial por tercera ocasión, en los últimos cinco años.

Thomas Shea/USA TODAY Sports Oct 25, 2021; Houston, TX, USA; Houston Astros second baseman Jose Altuve (27) during team workouts at Minute Maid Park in Houston, TX. The Houston Astros will be playing the Atlanta Braves in the World Series. Mandatory Credit: Thomas Shea-USA TODAY Sports

Así llegan los Braves a la Serie Mundial

Los Braves llegan como el equipo que menos victorias consiguió en os playoffs de la Grandes Ligas, con 88. Eso sí, la racha que tiene desde agosto ha sido imparable y esa es la mayor preocupación para la franquicia de Houston.

En la Serie de Campeonato derrotaron nada más y nada menos que a los Dodgers de Los Ángeles de Julio Urías, los campeones defensores por 4-2 y en la ronda divisional despacharon a los Brewers de Milwaukee.

Calendario de la Serie Mundial

El Astros vs Braves marcará el inicio de la Serie Mundial 2021. El calendario para conocer al campeón será:

-Juego 2 en Houston | Bravos vs Astros | Miércoles 27 de octubre | 19:09

-Juego 3 en Atlanta | Astros vs Bravos | Viernes 29 de octubre | 19:09

-Juego 4 en Atlanta | Astros vs Bravos | Sábado 30 de octubre | 19:09

-Juego 5 en Atlanta | Astros vs Bravos | Domingo 31 de octubre | 19:15 - (en caso de ser necesario)

-Juego 6 en Houston | Bravos vs Astros | Martes 2 de noviembre | 19:09 - (en caso de ser necesario)

-Juego 7 en Houston | Bravos vs Astros | Miércoles 3 de noviembre | 19:09 - (en caso de ser necesario)

