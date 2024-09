Fecha y horario del Atalanta vs Arsenal partido de la Champions League

Ya volvió la Champions League. Luego de varios meses de espera el torneo más importante a nivel de clubes está de regreso, y volvió remasterizado, pues ahora cuenta con un nuevo formato, donde ya no existen los grupos, y los equipos conseguirán su boleto a la Fase Final, siendo los mejores dentro de la Tabla General que tendrá este certamen.

Para esta campaña, los equipos tendrán que disputar ocho partidos dentro de la Fase Regular, donde buscarán quedarse entre los primeros ochos, para tener su boleto directo a los octavos de final; en caso de no conseguirlo, habrá una especia de repechaje, donde del lugar 9 al 24 de la Tabla se medirán en duelos a ida y vuelta, para definir a los ocho conjuntos que estarán en los 8vos, y así arrancar con la fase de eliminación directa.

Clásico de Europa: Bayern Munich vs Real Madrid | Miss Champions

Te puede interesar: Feyenoord vs Bayer Leverkusen: Fecha y horario para ver en vivo la Champions League

Fecha y horario del partido entre el Atalanta y el Arsenal de la Champions League

Esta primera jornada se disputará en tres días entre el 17 y el 19 de septiembre, martes, miércoles y jueves. Uno de los duelos que cierran esta primera fecha es el encuentro entre el Atalanta de Italia y el Arsenal de Inglaterra, dos escuadras que han sido protagonistas en los últimos años dentro de sus respectivas ligas. Este partido se disputará el jueves 19, en punto de la 1:00 PM (tiempo del centro de México), en el Estadio Gewiss, en Bergamo.

Calendario del Atalanta y del Arsenal en la Champions League 2024-2025

Calendario del Arsenal en la Champions League

Atalanta vs Arsenal | 19 septiembre | 1:00 PM

Arsenal vs PSG | 1 octubre | 1:00 PM

Arsenal vs Shakthar Donetsk | 22 octubre | 1:00 PM

Inter Milan vs Arsenal | 6 noviembre | 2:00 PM

Sporting CP vs Arsenal | 26 noviembre | 2:00 PM

Arsenal vs Monaco | 11 diciembre | 2:00 PM

Arsenal vs Dinamo Zagreb | 22 enero | 2:00 PM

Girona vs Arsenal | 29 enero | 2:00 PM

Te puede interesar: ¿Mensaje a la FIFA? Bellingham deja recadito tras triunfo del Real Madrid en la Champions League

Calendario de Atalanta en la Champions League

Atalanta vs Arsenal | 19 septiembre | 1:00 PM

Shakhtar Donetsk vs Atalanta | 2 octubre | 10:45 AM

Atalanta vs Celitc | 23 octubre | 10:45 AM

Stuttgart vs Atalanta | 6 noviembre | 2:00 PM

Young Boys vs Atalanta | 26 noviembre | 2:00 PM

Atalanta vs Real Madrid | 10 diciembre | 2:00 PM

Atalanta vs Sturm Graz | 21 enero | 11:45 AM

Barcelona vs Atalanta | 29 enero | 2:00 PM