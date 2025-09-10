Hay un sorteo de Visa para tener boletos del Mundial 2026: la misma FIFA lo hace y estos son los requisitos

La FIFA ya abrió su sorteo preferente de Visa para poder adquirir boletos de cara al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El proceso está disponible en la página oficial de FIFA.com/tickets y este 10 de septiembre inició el periodo para ser de los primeros en poder adquirir los tickets para la próxima justa. El 19 de septiembre termina la evaluación. El 29 del mismo mes se recibirá en correo para saber si fuiste uno de los afortunados para comprar los boletos.

Los requisitos no son tan complicados y cualquier persona que tenga pensado ir al Mundial de Norteamérica lo puede realizar. Lo principal que debes de realizar y que te solicita el máximo rector del futbol mundial es crear tu FIFA ID, pues dicho documento te dará la posibilidad de comprar tus boletos. Hasta el momento ya hay varias selecciones clasificadas al torneo. Si quieres conocer a detalle de como hacer el proceso para comprar tus tickets, sigue las siguientes instrucciones.

Archivo TV Azteca La próxima venta de boletos para el Mundial 2026 será el 10 de septiembre

Los requisitos para entrar al sorteo especial de Visa

Previo al periodo de participación (opcional):



Regístrate y crea tu FIFA ID. Entra en FIFA.com/tickets y haz clic en el ícono de persona ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Si aún no tienes el FIFA ID, haz clic en «INSCRIBIRSE» y completa los pasos indicados para crear tu cuenta.

Si ya tienes el FIFA ID, inicia sesión en tu cuenta y vuelve a hacer clic en el ícono de persona. Selecciona «Mi cuenta» para revisar la información de tu perfil. Realiza las actualizaciones necesarias.

Una vez completado este proceso, espera a que se habilite el periodo de participación.

Te puede interesar:



Durante el periodo de participación:



Ingresa a FIFA.com/tickets

Si ya tienes el FIFA ID al momento de iniciar el periodo de participación, haz clic en el botón de inscripción, inicia sesión con tu FIFA ID y sigue las instrucciones para completar la configuración de tu cuenta de boletos de la FIFA.

Si aún no tienes el FIFA ID al momento de iniciar el periodo de participación, regístrate en la misma página y sigue los pasos para crear tu cuenta de boletos de la FIFA.

Confirma tu participación en el sorteo preferente de Visa a través de tu cuenta de boletos de la FIFA.

Cuida los siguientes detalles para comprar tus boletos

Si fuiste uno de elegidos para comprar tus boletos en horario preferente en el sorteo especial de Visa debes de estar muy atento de tu correo electrónico. A partir del 1 de octubre de 2025 se comenzarán a dar los horarios especiales y se te notificarán con un correo electrónico 48 horas antes de que puedas adquirir tus entradas. Es de suma importancia que siempre estés atento de tu mail, pues en cualquier momento puedes recibir alguna instrucción extra.

La disponibilidad de los boletos está sujeta al orden de llegada, términos y condiciones vigentes. Si no adquiriste tus boletos durante el sorteo preferente de Visa, podrás hacerlo en las siguientes fases de venta. Las fases de ventas podrán variar en cuanto a los procesos de compra, métodos de pago y tipos de boletos.