Pittsburgh Steelers 13-7 Atlanta Falcons: ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 13 de septiembre, Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL; marcador online

El emparrillado del Acrisure Stadium se enciende este domingo 13 de septiembre de 2026 para albergar un choque entre los Atlanta Falcons y los Pittsburgh Steelers, en actividad correspondiente a la semana inaugural de la temporada de la NFL.

El conjunto de Pittsburgh saldrá al terreno de juego impulsado por el apoyo incondicional de su afición, buscando imponer condiciones desde el primer cuarto. La clave para los locales radicará en la agresividad de su frontal defensiva, la cual intentará asfixiar la bolsa de protección para forzar entregas de balón y frenar las jugadas de largo alcance.

Por su parte, los Falcons desembarcan en territorio hostil con la encomienda de silenciar las tribunas a través de un ataque balanceado. Establecer el juego terrestre desde los primeros acarreos será vital para controlar el reloj y quitarle ritmo a la cortina de acero.

Se anticipa una batalla física de pronóstico reservado, donde el control de las trincheras y la disciplina en los momentos críticos definirán al vencedor en este apasionante arranque de campaña.

Pronóstico del Atlanta Falcons vs Pittsburgh Steelers hoy domingo 13 de septiembre 2026

Los Pittsburgh Steelers parten como ligeros favoritos para arrancar la temporada con victoria en el Acrisure Stadium,. Sin embargo, Atlanta Falcons promete complicar el trámite desde las trincheras.

Resultado Pronosticado: Atlanta Falcons 17, Pittsburgh Steelers 23

Horario y dónde seguir en vivo el Atlanta Falcons vs Pittsburgh Steelers

Horario: 11:00 A.M. tiempo del centro de México

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