Equipo del futbol mexicano, anuncia salida de su DT en pleno torneo Apertura 2026

El Atlante, equipo de la Liga MX Femenil dio a conocer que daba por concluida la relación laboral con el entrenador Nicolás Morales, deseándole éxito y agradeciendo el trabajo realizado durante el tiempo que entrenó al cuadro femenil, destacando también que tema de los valores es algo que ponderan en el equipo azulgrana.

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Atlante ocupa el sitio 14 de la tabla general de la competencia de este Apertura 2026 de la Liga MX Femenil; apenas habían vencido al cuadro del Querétaro por 2-1, victoria que parecía era un tema a favor del estratega, sin embargo las altas esferas de los Potros tomaron la decisión la noche de este martes, cepillarno del frente del equipo y a la brevedad arrancar un nuevo proyecto.

Atlante está en búsqueda de timonel para encarar la Jornada 9 de este torneo, cuando el siguiente rival es el equipo de Pumas, partido que se celebrará el próximo 28 de septiembre en las canchas del CAR.

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Atlante, toma decisión a medio torneo respaldando su identidad

El equipo de los Potros, indicó la decisión que se tomó este mismo martes 22 de septiembre y respetuosamente en su comunicado recalcaron el agradecimiento por el "trabajo, compromiso y profesionalismo", sin dejar de mencionar su "dedicación y esfuerzo en las responsabilidades que se le asignaron".

Pese a ello, no dejaron de mencionar que la "identidad" del equipo blaugrana es la de salvaguardar los "valores, principios y respeto".

Atlante no entró en mayores controversias respecto a la visión del entrenador Nicolás Morales.