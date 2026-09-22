Mientras Miguel Borja gana 34 millones en América, este es el sueldo del Tala Rangel en Chivas

Mientras Miguel Borja gana 34 millones, uno de los temas que genera interés entre los aficionados es cuánto perciben los principales futbolistas de la Liga BBVA MX. El delantero del Club América ha tenido un impacto inmediato desde su llegada al futbol mexicano, mientras que del otro lado está Raúl Tala Rangel, portero que es pieza importante para Chivas.

Raúl Rangel tiene un salario anual de 19 millones de pesos, de acuerdo con los reportes disponibles sobre los sueldos de los futbolistas del Guadalajara. El guardameta, además, fue protagonista del último Clásico Nacional, donde Miguel Borja (quien gana un gran salario) le marcó dos goles en el empate 2-2 de la Jornada 9 en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca.

Miguel Borja tras anotar su primer gol ante Chivas|Crédito: @ClubAmerica / X

El sueldo de Raúl Rangel en Chivas

El ‘Tala’ Rangel percibe alrededor de 19 millones de pesos al año, cifra que equivale aproximadamente a un millón de dólares. Este salario lo coloca entre los jugadores mejor pagados del Guadalajara, después de consolidarse como una de las principales opciones del equipo para defender la portería.

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El portero también ha ganado protagonismo con la Selección Mexicana durante el proceso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aunque la competencia por el puesto en el arco nacional continúa abierta.

Los números de Miguel Borja con América

Miguel Borja llegó al Club América en agosto de 2026 procedente del Al Wasl. El conjunto azulcrema pagó 2.5 millones de dólares, poco más de 43 millones de pesos, por su pase, para convertirlo en uno de sus principales refuerzos del Apertura 2026.

El delantero colombiano tiene un salario anual de 34 millones de pesos, una cantidad que supera por 15 millones el sueldo reportado para Raúl Rangel en Chivas.

Borja también tuvo un impacto inmediato en el Clásico Nacional. En la Jornada 9 del Apertura 2026, el “Colibrí” consiguió un doblete frente a Chivas en el empate 2-2 de las Águilas ante el conjunto rojiblanco.

El colombiano suma 3 goles en 38 minutos con el conjunto azulcrema: uno frente a Cruz Azul y los dos que consiguió ante Chivas. Además, le saca una gran diferencia de salario al Tala Rangel, el portero al que le anotó por duplicado.

