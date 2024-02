En Atlas advierten que están por llegar a su mejor nivel en el torneo

El zaguero peruano Anderson Santamaría, del Atlas afirmó este jueves que su equipo aún alcanza su techo, estando bajo el mando del entrenador español Beñat San José, quien trabaja para afinar los detalles que pide el DT.

En rueda de prensa a un día de que Atlas enfrente a Mazatlán en actividad de la jornada 6, el zaguero afirmó que no se ha visto la mejor versión de los Rojinegros.

“Todavía no se ha visto el Atlas que Beñat quiere, nos falta seguir mejorando algunos detalles. De lo que estamos convencidos es de la idea de presión, de posesión, de jugar y sacar el balón desde atrás que quiere el entrenador”, expresó en conferencia de prensa el defensa de 32 años, quien es parte de la columna vertebral del Atlas.

Beñat San José, pule a sus Rojinegros

San José llegó al club Rojinegro en diciembre pasado para el torneo Clausura 2024, tras lla salida del mexicano Benjamín Mora, con la misión de levantar al equipo que logró 17 puntos la campaña anterior.

Santamaría subrayó que el técnico ha cambiado la mentalidad del equipo que concluyó el torneo pasado en el penúltimo lugar de la clasificación.

“Si bien es cierto que en los últimos torneos Atlas ha tenido muchos altibajos, con las nuevas ideas que nos está metiendo en la cabeza el profesor, veo a un equipo más comprometido, más ganador y más consolidado”, apuntó convencido el timonel.

Lesiones han mermado al Atlas

Atlas ha batallado con lesiones en el inicio del Clausura 2024 con bajas importantes como el refuerzo venezolano Jhon Murillo, el uruguayo Brian Lozano, Luis Reyes y recientemente Eduardo Aguirre.

“Nos sentimos tranquilos, pero también está la molestia de no tener al plantel completo porque son jugadores que nos podrían aportar muchísimo tanto de inicio como de cambio, estamos tranquilos porque el que está iniciando lo está haciendo de la mejor manera y la competencia interna es lo que está haciendo ver a un Atlas mejor”, aseguró Santamaría.

Atlas, colocado a media tabla del Clausura 2024

Atlas tiene dos triunfos, dos derrotas y un empate que lo colocan en el décimo lugar de la clasificación con siete puntos.





Tras seis años de haber llegado al club mexicano, el peruano afirmó que quiere quedarse de manera definitiva y volver a ver al equipo campeón, como lo hizo en el Apertura 2021, luego de 70 años sin un título de liga, y el bicampeonato en el Clausura 2022.

“Tengo contrato hasta mediados de 2025, pero quiero seguir haciendo historia, no me conformo con el bicampeonato o el torneo Campeón de Campeones, me gusta esta institución, estoy comprometido, me gusta la ciudad, me gusta Atlas y la afición, y estoy enamorado de esta institución”, señaló.

Atlas visitará este viernes al Mazatlán, último lugar del campeonato, en la sexta jornada del torneo Clausura 2024.