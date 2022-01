Atlas no cree en eso de la ‘Campeonitis’

En Atlas quieren mantener la misma mentalidad de cara a su presentación en el Clausura 2022 cuando enfrenten al Atlético San Luis por la fecha 2. Tras conseguir el título después de 70 años, los rojinegros desean seguir en la élite de la Liga BBVA MX y no creen en eso de la “Campeonitis”, así lo aseguró el jugador de la academia Martín Nervo.

“Tuvimos una charla respecto a eso y obviamente todos estamos con el mismo pensamiento, sabemos que por ahí la mayoría de los clubes que son campeones el próximo torneo rinden poco pero no le tenemos miedo a eso, todo lo contrario, tenemos ganas de seguir transformando a la institución. Ahora estamos enfocados en lo que viene y no creemos en eso de la Campeonitis ni de la relajación”, dijo el futbolista del Atlas.

Además, Nervo habló sobre el regreso con sus compañeros a la pretemporada tras el título de Atlas.

“La pasé muy bien, la verdad es un ambiente muy lindo por todo lo que sucedió hace un tiempo atrás, estamos muy contentos por el objetivo que se logró, por la alegría de la gente, por la alegría millones de personas, así que muy felices la verdad pero ya dejarlo un poco atrás pensando en lo que viene, trabajando muy duro porque tuvimos muy poco tiempo de preparación, así que bien enfocados en lo que va a ser el arranque del torneo”, comentó Nervo.

Martín Nervo tendrá tatuaje del Atlas campeón

También, Martín se refirió a la posibilidad de hacerse un tatuaje del campeonato de los Rojinegros.

“En algún momento también me lo voy a hacer, me gustan los tatuajes, tengo también de campeonatos con otros clubes y me falta este que para mí también significó mucho, tiene un significado muy especial y en algún momento que tenga también me lo voy a hacer, me gusta mucho de la gente que este feliz y se quede con ese recuerdo para toda su vida”, confirmó el jugador de los campeones del futbol mexicano.

Finalmente, Nervo se animó a hablar sobre la baja importante de Jesús Ángulo.

“Jesús es un jugador importantísimo y también va a ser una baja importante, sobre todo por la costumbre que veníamos jugando juntos y demás pero la verdad es que a mí me pone muy contento cuando los jugadores dan pasos grandes en su carrera. Me pone muy feliz por él pero también sé que tengo compañeros en el equipo que lo van a suplir muy bien, entonces me deja una tranquilidad enorme en ese sentido”, sentenció Martín Nervo.