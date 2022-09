Atlas con la peor crisis de bicampeón en comparación a Pumas y León

El Atlas es una de las escuadras que a 3 fechas de que termine el torneo regular, junto con Querétaro ya sabe que no tiene posibilidades de acceder ni a la zona de repechaje que en promedio para estar en la posición número 12 de la tabla se necesitan 21 puntos.

Los rojinegros actualmente marchan como penúltimos de la clasificación con 10 puntos, producto de apenas 2 victorias, 4 empates y 9 derrotas.

El cuadro tapatío la única baja que tuvo del Clausura 2022 al Apertura fue la de Jairo Torres que se marchó a la MLS, de ahí en adelante son los mismos jugadores que lograron el bicampeonato inclusive con refuerzos como Jesús Ocejo, Edison Flores, Mauro Manotas e Idekel Domínguez.

Para la mala fortuna del equipo de Diego Cocca, Idekel no jugó, Manotas se lesionó y Edison Flores no ha encontrado adaptarse al estilo de juego del equipo. A esto se le suman lesiones de jugadores importantes en el mismo esquema como Julio Furch y Julián Quiñones que no estuvieron en el inicio de la temporada. Anderson Santamaría, Aldo Rocha y José Abella tampoco lucieron al cien por ciento esta campaña.

A los problemas antes mencionados se les suman las 4 expulsiones que recibieron a lo largo de la campana y con jugadores clave como el guardameta Camilo Vargas. Los defensores Santamaría, Nervo o Luis Reyes.

Por más cambios en el sistema táctico que intentó Diego Cocca no pudo encontrar la fórmula para echar andar al equipo que resintió el desgaste físico que provocó no tener una pretemporada, ni vacaciones como los demás equipos.

Aunque como mencionó Martín Nervo en una conferencia de prensa “Preferimos este tipo de cansancio siempre y cuando seamos campeones” pero la curva de rendimiento es natural y hoy los jugadores rojinegros ya no pueden más. Necesitan el descanso y pensar que la próxima campaña será mejor aunque también se van a tener que dosificar porque jugarán la Concachampions.

Pumas cuando fue bicampeón también entró en crisis

El Atlas no es el único bicampeón del futbol mexicano que para el tercer torneo cayó en una crisis, a los Pumas después de un 2004 de en sueño les pasó lo mismo. Para el Clausura 2005 terminaron como antepenúltimos de la clasificación con 4 victorias, 2 empates y 11 derrotas.

León no tocó fondo

A diferencia de Atlas y Pumas los ‘panzas verdes’ para su torneo siguiente después de ser bicampeones en el Clausura 2014 terminaron la campaña regular en la posición número 10 de la tabla con 7 triunfos, 1 empate y 9 derrotas. No alcanzaron a clasificar pero se quedaron a dos puntos de avanzar a la fiesta grande del futbol mexicano.