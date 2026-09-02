Boca Juniors pone inesperada condición para vender una de sus figuras a la Liga MX

Atlas todavía busca dar uno de los golpes más interesantes del mercado de fichajes de la Liga MX. Los rojinegros negocian con Boca Juniors por Kevin Zenón, mediocampista argentino de 25 años que perdió protagonismo durante los últimos meses en el conjunto Xeneize.

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Las conversaciones avanzaron durante las últimas horas, pero todavía existe un obstáculo para completar la operación. Y es que el Atlas presentó inicialmente una propuesta para incorporar al futbolista mdiante un préstamo con opción de compra, pero Boca rechazó esas condiciones.

Ahora el conjunto mexicano deberá modificar su oferta si quiere quedarse con Zenón.

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¿Qué pide Boca Juniors para vender a Kevin Zenón al Atlas?

La postura del conjunto argentino es clara: no quiere aceptar un préstamo que únicamente incluya una opción de compra.

Boca estaría dispuesto a negociar una cesión siempre y cuando exista una obligación de compra, condición que garantizaría una futura venta del mediocampista.

Atlas analiza ahora presentar una nueva propuesta que cumpla con las exigencias del conjunto argentino.

Las próximas horas serán importantes debido a que el conjunto rojinegro busca completar la operación antes de que termine su margen para realizar movimientos.

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¿Quién es Kevin Zenón, el jugador que quiere Atlas?

Zenón llegó a Boca en enero de 2024 procedente de Unión de Santa Fe. El conjunto argentino desembolsó aproximadamente 3.5 millones de dólares por el 80 por ciento de su carta.

El mediocampista tuvo un impacto importante durante sus primeros meses, pero posteriormente perdió protagonismo.

Durante 2026 ha tenido participación limitada y apenas ha recibido minutos repartidos en seis encuentros bajo el actual cuerpo técnico.

Esa situación abrió nuevamente la puerta para una posible salida y Atlas apareció como uno de los clubes interesados. Sin embargo. por ahora el fichaje NO está cerrado. Boca y Atlas mantienen las conversaciones y el conjunto mexicano deberá mejorar las condiciones de su propuesta para intentar llevar a Zenón a la Liga MX.