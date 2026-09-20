Atlético de Madrid vs Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 20 de septiembre, partido de la Jornada 7 de LaLiga 2026; marcador online

El Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid este domingo 20 de septiembre en el Estadio Metropolitano, en el duelo estelar correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga 2026-27. El silbatazo inicial está programado para las 08:15 horas (tiempo del centro de México), marcando el primer Derbi madrileño oficial de la temporada.

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Ambos clubes llegan a este compromiso en la disputa directa por afianzarse en los primeros puestos de la tabla general durante este arranque de la campaña. El conjunto merengue se presenta como el ligero favorito en los pronósticos deportivos, respaldado por la inercia de su más reciente victoria liguera por 3-2 en el mes de marzo; sin embargo, el cuadro colchonero buscará hacer valer su localía para frenar el ímpetu blanco, sumar tres puntos vitales y dar un golpe de autoridad en el torneo doméstico.

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