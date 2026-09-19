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Sevilla vs Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión del partido HOY sábado 19 de septiembre, partido de la Jornada 7 de LaLiga 2026; marcador online

El Barcelona buscará mantener el paso perfecto ante un Sevilla que también anda fuerte en el arranque de LaLiga

Sevilla vs Barcelona
Sevilla vs Barcelona

Escrito por: Francisco Fernández

El Futbol Club Barcelona ha comenzado su andar en LaLiga 2026 con paso perfecto de seis victorias, lo que le ha permitido posicionarse como los líderes de la competencia con 18 unidades y buscarán mantener esa marca cuando se enfrenten este sábado 19 de septiembre al Sevilla en la cancha del Ramón Sánchez Pizjuán en duelo de la Jornada 7 de la Temporada 2026-27.

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