CONFIRMADO: Javier Aguirre sería nuevo DT de un equipo importante en España

El entrenador mexicano Javier Aguirre se encuentra listo para iniciar un nuevo capítulo en el balompié del Viejo Continente al perfilarse como el nuevo director técnico del Valencia CF de LaLiga. Tras afinar los últimos detalles, el estratega azteca firmará la próxima semana su regreso al futbol de España para comandar un proyecto urgido de resultados.

La noticia fue corroborada por el periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano, quien confirmó el acuerdo total entre la directiva blanquinegra y el timonel. El "Vasco" Aguirre estampará su firma en un contrato por nueve meses, el cual cuenta con una cláusula vital para ambas partes; la posibilidad de extender el vínculo laboral de forma automática si el equipo logra mantenerse en la Primera División.

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Este movimiento representa el retorno de Aguirre al futbol de clubes europeo tras su exigente paso por el banquillo de la Selección Mexicana, combinado al que dirigió durante la reciente Copa del Mundo 2026. Su llegada a Mestalla se produce como una medida de emergencia para relevar al español Carlos Corberán, destituido tras un pésimo arranque de temporada.

El reto en esta ocasión no es menor. Actualmente, el Valencia ocupa el lugar 18 de la clasificación general, hundido en la zona de descenso con apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas. Ante este panorama oscuro, la directiva del conjunto Ché apostó a la segura con un viejo lobo de mar, reconocido en todo el circuito por su capacidad para rescatar equipos al borde del precipicio.

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Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita

Los números de Javier Aguirre en España

El "Vasco" Aguirre es uno de los estrategas más emblemáticos del balompié español con un total de 541 partidos oficiales dirigidos. Su extensa y respetada trayectoria se reparte entre seis escuadras diferentes: CA Osasuna (169 encuentros), Atlético de Madrid (131), RCD Mallorca (97), RCD Espanyol (69), Real Zaragoza (45) y CD Leganés (30).

El legado del estratega mexicano destaca por llevar a disputar Finales de Copa del Rey a equipos históricamente modestos como Osasuna (2005) y Mallorca (2024). Además, su inédita clasificación a la previa de la UEFA Champions League con el cuadro navarro lo llevó a ser nombrado Mejor Director Técnico del Año en España en 2006, máxima competición a la que también devolvió al conjunto colchonero tras más de una década de ausencia.

Finalmente, Aguirre ha cimentado su prestigio internacional como un absoluto especialista en la permanencia. Como un auténtico gestor de crisis, logró salvar dramáticamente del descenso al Zaragoza y al Espanyol, además de mantener la categoría con gran solvencia al frente del Mallorca, un perfil ideal que hoy busca la directiva en Mestalla.

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