Santiago Giménez, en la órbita del Atlético de Madrid

Luego de haber conquistado la Eredivisie con el Feyenoord en la Temporada 2022/23, Santiago Giménez es buscado por diversos equipos alrededor del mundo.

Tras haber firmado una campaña en la que hizo 15 anotaciones en la Liga de Holanda, el exjugador de Cruz Azul ya tiene otro equipo que lo tiene en la mira para llevarlo a LaLiga de España.

De acuerdo a reportes de diversos medios, el delantero mexicano interesa al Atlético de Madrid, equipo que finalizó la Temporada 2022/23 en el tercer puesto de la competencia con 77 puntos y ahora, el cuadro dirigido por Diego Simeone busca reforzarse de cara a la siguiente campaña, en la que además de jugar en LaLiga, el ‘Bebote’ tendría la posibilidad de disputar la UEFA Champions League.

Y es que si el equipo ‘Colchonero’ se hace de los servicios del delantero mexicano, el conjunto puede ahorrar en el traspaso, pues si en un futuro Santiago Giménez sigue aumentando su nivel, el costo del jugador podría aumentar ya que el Feyenoord lo tasaría en un precio más alto.

D-but, tú puedes ser la próxima estrella del Mazatlán FC

Te puede interesar: México golea a Qatar y consigue su segunda victoria en Toulon

¿Cuánto cuesta Santiago Giménez?

Actualmente, el conjunto de Rotterdam tiene valorado a Santiago en 9 millones de euros. Con contrato hasta junio de 2026, el delantero puede salir del cuadro dirigido por Arne Slot si otro equipo paga la carta del jugador. No obstante, su salida del equipo no luce sencilla ya que fue uno de los ídolos en la Temporada 2022/23, una pieza clave para conseguir el campeonato de la Eredivisie.

“No sé. Me encanta este club. Este club me abrió la puerta a Europa. No sé qué pasará ahora. Primero quiero concentrarme en el próximo juego y ganar algo aquí. Veremos qué sucede después”, fueron las palabras del exjugador del conjunto de La Noria, quien sabe que es del interés de otros clubes tras firmar una primera gran campaña en el futbol de Europa.

Te puede interesar: Javier Aguirre renueva con el Mallorca tras salvarlos del descenso