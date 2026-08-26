El Atlético de Madrid explota contra el Barcelona y Julián Álvarez: “Cero posibilidades”

El culebrón del mercado de fichajes entre Julián Álvarez, Atletico de Madrid y Barcelona ha alcanzado su punto más tenso. El conjunto madrileño emitió un contundente comunicado institucional en respuesta a las recientes declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, dejando en claro que no existe margen de negociación alguno para la salida del atacante argentino rumbo a la Ciudad Condal.

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El detonante de la crisis surgió tras los constantes guiños y especulaciones filtradas desde el entorno azulgrana respecto al presunto interés por fichar a "La Araña". Las palabras de Laporta alimentaron el descontento en las oficinas del Metropolitano, donde la directiva colchonera decidió fijar una postura firme y sin matices.

“Nos han perjudicado económicamente y socialmente. Hay un 0% de probabilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad. Hay un 0% de probabilidades de venderlo al Barça”, aseveró la cúpula rojiblanca en su pronunciamiento oficial.

El club colchonero también denunció el manejo mediático que ha rodeado al campeón del mundo durante las últimas semanas, señalando que la imagen del atacante ha sido manipulada en medio de la disputa entre ambas instituciones.

“El jugador está siendo victimizado, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros. Hay una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga por esto es el Atlético”, concluyó el comunicado.

El choque entre las partes ha escalado de manera progresiva a lo largo de las semanas:

El interés blaugrana: El Barcelona buscó posicionar a Álvarez como su gran objetivo en el ataque, generando ruido mediático sobre una posible oferta contractual.

El buscó posicionar a Álvarez como su gran objetivo en el ataque, generando ruido mediático sobre una posible oferta contractual. La postura del jugador: Atrapado en el fuego cruzado, la figura de la Selección Argentina manifestó su interés de jugar con el club culé, lo que encendió el ánimo de los aficionados colchoneros, aunque se mantiene en el foco del esquema de Diego Simeone.

Atrapado en el fuego cruzado, la figura de la manifestó su interés de jugar con el club culé, lo que encendió el ánimo de los aficionados colchoneros, aunque se mantiene en el foco del esquema de El portazo colchonero: El Atlético defiende la inversión realizada por el delantero y apela al respeto institucional para cerrar cualquier puerta a su rival directo en LaLiga.

¿Qué otro equipos se interesan por Julián Álvarez?

Ante el rotundo "0% de probabilidades" que fijó la directiva del Atlético de Madrid para negociar con el Barcelona, varios colosos de la Premier League y Europa han sondeado la situación del delantero argentino.

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¿Qué otros equipos pretenden al delantero Julián Álvarez?