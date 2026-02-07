Atlético de Madrid vs Real Betis: fecha y hora para el posible DEBUT de Obed Vargas EN ESTADOS UNIDOS

El Atlético de Madrid que ya conoce a rival en Copa del Rey , vuelve a casa con una misión clara: recuperar el paso firme en LaLiga y confirmar su candidatura al título. Este domingo, los Colchoneros reciben al Real Betis en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en un partido que no solo pesa en la tabla, sino que también despierta ilusión entre la afición latina por una posible novedad en el once.

El equipo de Diego Simeone llega tercero con 45 puntos, tras empatar sin goles ante Levante en la jornada anterior. No fue su mejor presentación, pero el calendario no da respiro y el Atleti sabe que dejar puntos en casa puede ser costoso en la recta decisiva del campeonato.

Del otro lado aparece un Betis competitivo, quinto en la clasificación con 35 unidades, que viene de vencer 2-1 al Valencia y busca dar un golpe de autoridad como visitante.

¿Puede debutar el mexicano Obed Vargas en LaLiga?

Más allá de la tabla y los números, la atención del público latino está puesta en un nombre: Obed Vargas. El mediocampista nacido en Estados Unidos y de raíces mexicanas ya tuvo su estreno oficial con el Atlético en la Copa del Rey, sumando 11 minutos que dejaron buenas sensaciones en Simeone.

Orden táctico, intensidad y personalidad. Tres cualidades que el Cholo valora como pocas y que Vargas mostró en tiempo récord. Su posible debut en LaLiga no solo sería un paso enorme en su carrera, sino también un símbolo para miles de jóvenes latinos que siguen el futbol europeo desde Estados Unidos.

Aunque no está confirmada su titularidad, no se descarta que tenga minutos, especialmente considerando la carga de partidos y las rotaciones habituales del técnico argentino.

Obed Vargas cumplió su sueño. pic.twitter.com/rrwyolX7VZ — Atlético de Madrid (@Atleti) February 6, 2026

Atlético y Betis, dos realidades distintas pero la misma urgencia

En lo futbolístico, el Atlético ha sido sólido en las últimas fechas: tres triunfos y un empate en sus cuatro partidos más recientes, con apenas un gol recibido. Betis, en cambio, ha sido irregular, con una victoria, dos derrotas y un empate en el mismo lapso.

El historial reciente favorece a los rojiblancos, pero LaLiga ha demostrado una y otra vez que los antecedentes no juegan solos.

Fecha, hora y lugar del partido para los Estados Unidos

El partido Atlético de Madrid vs Real Betis se jugará el domingo 8 de febrero de 2026, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid.

Horarios en Estados Unidos:

Este: 12:30 p.m.

Centro: 11:30 a.m.

Pacífico: 9:30 a.m.