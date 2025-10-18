Atlético de San Luis vs Atlas: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la Jornada 13 del Apertura 2025; HOY viernes 17 de octubre; marcador online

Atlético de San Luis y Atlas retoman la actividad del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras el parón por Fecha FIFA y los potosinos buscarán aprovechar el descanso para renovar bríos y terminar con una racha negativa de tres partidos que los ha rezagado en la tabla general, mientras que los Rojinegros quieren seguir sumando unidades para meterse en zona de Play-In.

