deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Atlético de San Luis vs Atlas: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la Jornada 13 del Apertura 2025; HOY viernes 17 de octubre; marcador online

Los Potosinos buscan terminar con una mala racha de tres derrotas ante unos Rojinegros que aspiran a zona de Play In del Apertura 2025

Atlético San Luis vs Atlas A2025 J13.jpg
Atlético San Luis vs Atlas A2025 J13
Francisco Fernández
Liga MX
Compartir

Atlético de San Luis y Atlas retoman la actividad del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras el parón por Fecha FIFA y los potosinos buscarán aprovechar el descanso para renovar bríos y terminar con una racha negativa de tres partidos que los ha rezagado en la tabla general, mientras que los Rojinegros quieren seguir sumando unidades para meterse en zona de Play-In.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán HOY viernes 17 de octubre

Atlético de San Luis
Atlas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

×
×