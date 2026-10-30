Atlético de San Luis vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 30 de octubre, partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

La fase regular del torneo Apertura 2026 está en su recta final y el Atlético de San Luis aun tiene posibilidades para avanzar a la Liguilla, pero tendrá que sumar tres puntos cuando se enfrente al Atlas este viernes 30 de octubre en compromiso de la Jornada 15 de la Liga BBVA MX.

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