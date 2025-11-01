Atlético de San Luis vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025, hoy viernes 31 de octubre; marcador online

Atlético de San Luis necesita ganar a como dé lugar para meterse en la zona de Play In, mientras que los Bravos de Juárez aun pueden aspirar a colarse directos en la Liguilla, por lo que se espera que este partido en la cancha del Estadio Alfonso Lastras saque chispas en la penúltima Jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Aaron Ramsey es baja DEFINITIVA de Pumas

