La ‘atrapada del casco’ que protagonizó Tyree en el Super Bowl XLII

El Super Bowl LXII tuvo el enfrentamiento entre los campeones de la Conferencia Nacional, los New York Giants y los monarcas de la Conferencia Americana, los New England Patriots. Pese a que todo indicaba que Tom Brady y compañía sumarían un trofeo Vince Lombardi más en sus vitrinas, la historia sería distinta en Glendale, Arizona.

En el cuarto periodo, Patriots tenía la ventaja de 14 a 10 a falta de un minuto con quince segundos. En tercera oportunidad y cinco, Eli Manning estuvo cerca de ser capturado; el número 10 escapó de la presión de los tackles defensivos, para después lanzar un pase de más de 40 yardas para encontrar a David Tyree. El jugador número 85 del conjunto neoyorquino sostuvo el ovoide con ambas manos, apoyándose del casco; esta histórica jugada también es conocida como ‘The Helmet Catch’.

Minutos más tarde, el menor de los Manning mandaría el balón a Plaxico Burress para finiquitar el partido.

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