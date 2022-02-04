Julian Edelman y la atrapada con las uñas en el Super Bowl LI

El Super Bowl LI será recordado por muchos aficionados de la NFL. Hay maneras de desperdiciar una ventaja, pero en la historia de los deportes, lo que Atlanta Falcons dejó escapar tiene un lugar especial en esta lista.

Todo parecía indicar que los campeones de la Conferencia Nacional de la temporada 2016. Después de tres cuartos, el partido se encontraba 28-9 en favor de los Halcones; para la última mitad, el equipo de Bill Bellichick anotó 19 puntos, para mandar el partido a tiempo extra. Ahí, el equipo de Nueva Inglaterra obtuvo su quinto trofeo Vince Lombardi.

Una de las jugadas más recordadas de este partido, fue cuando Julian Edelman atrapó el balón en medio de dos defensivos, y justo cuando el ovoide estuvo a milímetros de tocar el césped, ‘la Ardilla’ lo sostuvo con sus uñas.

Super Bowl LVI en TV Azteca Deportes el 13 de febrero

Vive un domingo de Película con el equipo de Ritual NFL. Disfruta del Super Bowl LVI entre los LA Rams y los Cincinnati Bengals este 13 de febrero, en punto de las 5:00 pm.

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