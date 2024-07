Austin vs Pumas: Fecha, horario y dónde ver por TV Azteca la Leagues Cup

Los Pumas comenzarán su andar por la Leagues Cup 2024 con un vuelo consistente, tras permanecer invictos en la Liga BBVA MX en las primeras cuatro jornadas. Son favoritos para derrotar a un Austin FC que tras 25 partidos de la MLS únicamente han ganado ocho.

La mala noticia para el equipo universitario es que llegan a este certamen con caras largas, tras enterarse de la lesión de uno de sus principales jugadores en el ataque, Leo Suárez, quien se perderá el resto del campeonato tanto de la Leagues Cup como del balompié azteca.

No obsstante, Gustavo Lema ha podido imprimir en sus pupilos un estilo de juego definido, por lo que el hecho de no contar con Suárez, tampoco significa que el equipo en conjunto perderá consistencia. Quizá ya no sea tan peligroso al ataque, pero seguirá siendo un equipo ordenado y con buenas armas al frente como los seleccionados nacionales ‘Chino’ Huerta y Guillermo Martínez.

Pumas comparte grupo con Rayados de Monterrey

Pumas forma parte del Grupo A de la Leagues Cup, compartiendo sector con Rayados de Monterrey y siendo estos dos los equipos favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

Recordemos que a los dieciseisavos de final avanzan los dos primeros equipos de cada grupo, por lo que sólo hay un eliminado por sector. En principio y acorde al nivel de los tres clubes del grupo A, Pumas y Rayados deberían ser los que avancen a la ronda de eliminación directa.

Horario y dónde ver Austin FC vs Pumas

No te pierdas el Pumas vs Austin FC, este viernes 26 de julio, en punto de las 7:00 PM (tiempo del centro de México), por la pantalla de Azteca 7, con el equipo de Fut Azteca.