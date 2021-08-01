Australia rompe récord femenil y gana Final de Relevo 4X100

El equipo femenil de Australia culmina con la medalla de oro en la prueba de Relevo 4X100 metros. El Centro Acuático de Tokio fue el imponente recinto testigo del récord mundial en la discplina olímpica de natación con el que le retiran el trono que mantenía el equipo de Estados Unidos.

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Medallero olímpico en la Final Femenil de Relevo 4X100

La medalla de Oro la obtiene Australia en un tiempo de 3:51.60.

Mientras que, la presea de Plata fue para Estados Unidos. 3:51.73.

En la tercera posición,el Bronce se lo lleva Canadá. 3.52.60.

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Lideradas por Emma McKeon quien con este oro suma cuatro codiciadas medallas de oro y tres de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Por trece segundos lograron superar al equipo estadounidense que se tuvo que conformar con su segundo lugar y obtener la medalla de plata.

McKeown Kaylee, Hodges Chelsea, McKeon Emma y Ampbell Cate fueron las mujeres encargadas de darle la presea de oro a Australia en la última competencia femenil de natación en el Centro Acuático de Tokio.

Australia luce imbatible en natación

El país de Oceanía sumó su décima presea en la disciplina de natación. Incluso, Ariarne Titmus, ha logrado vencer a la estrella de Estados Unidos, Katie Ledecky para subir a lo más alto del podio.

En la presente edición de la justa veraniega, Australia ha conquistado cinco medallas de oro, una plata y cuatro metales de bronce para un total de 17 preseas en el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el cual domina Japón con un total de 22 medallas.

Sin embargo, cabe recordar que el país con mayor número de medallas no lidera el medallero. La clasificación se realiza conforme a los oros conseguidos y el país anfitrión, tiene 13. Por su parte, la Delegación de Estados Unidos es la nación que registra más preseas con 32 metales, de los cuales 12 son oros, 11 son de plata y 9 de bronce.

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