VIDEO: El autogol MÁS RIDÍCULO de la EURO 2024

En el partido de Portugal vs Turquía, nos acaban de regalar el autogol más ridículo en lo que va de la Euro 2024. Al minuto 28 del primer tiempo, en una desatención del defensor central Akaydin y del portero Bayindir, terminaron marcando en propia puerta.

Así fue el autogol de Turquía

La jugada se dio luego que intentaran mandar un balón filtrado a Cristiano Ronaldo, esférico por el cual ya no peleó el atacante pues no fue con ventaja y la defensa había hecho una buena cobertura y hasta el portero se había salido de su área chica en caso de tener que achicar.

Pero Portugal no contaba con que Akydin no alzó la cara para darse cuenta que no iba ningún jugador por el balón y que Bayindir se encontraba posicionado en otro lugar, por lo que al momento de dar su pase hacia la portería, no estaba nadie y el esférico terminó rebasando la línea de gol.

🚨 GOAL: Turkey 0-2 Portugal! WHAT A MASSIVE MISTAKE BY TURKEY! 🇵🇹 pic.twitter.com/XMyyvC7kEP — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 22, 2024

