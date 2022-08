Alan Mozo se siente avergonzado sobre el mal paso de Chivas

El futbolista y refuerzo del Guadalajara, Alan Mozo habló en conferencia de prensa sobre el mal paso que ha tenido el conjunto rojiblanco este Apertura 2022.

El Rebaño no ha podido conseguir la victoria después de siete jornadas, algo que los avergüenza ante los aficionados y la historia de la institución tapatía.

Hay vergüenza deportiva en Chivas

“Yo creo que la verdad es que me siento avergonzado, Chivas nunca debe estar por la situación que sea en un puesto como los últimos lugares esta institución no se lo merece. Yo creo que muchas veces esta situación es la gente, la vida, las personas, los seres humanos salen por fortalecidos y este va a ser el caso. Yo creo que en las buenas están todos y en las malas están de verdad los que merecen estar en las buenas y este equipo está para grandes cosas”, mencionó Alan Mozo en conferencia de prensa.

Sobre si hay más presión en el Guadalajara que en otros equipos, Alan Mozo comparó un poco el mal paso de Chivas con el que le tocó vivir cuando debutó en Pumas y confía en que este sábado ante el Atlas es una buena oportunidad para terminar con la racha negativa.

“La verdad es que la presión no deja de ser presión, cambia por el equipo en el que estamos, pero la verdad es que sí, cuando debuté me tocó pasar por los peores momentos de Pumas en una de sus historias y bueno yo creo que esa mala racha trabajando, no bajando los brazos, cerrando filas y bueno es presión porque sabemos lo que representa este equipo y estamos listos para romper esa mala racha en un lindo partido como este sábado”, agregó.

Para finalizar, Alan Mozo aseguró que en el barco del Guadalajara todos son responsables y si hay derrota o hay victoria es responsabilidad de todos.

“Perdemos todo y ganamos todos, nadie se salva cuando el equipo está así, yo creo que podrán haber destellos, pero el equipo es el que siempre va a mantener a flote los partidos, los resultados, yo también he quedado a deber porque el equipo va penúltimo, nadie se salva, nadie puede decir que está en una bolsa aparte porque todos estamos metidos y somos responsable en esta situación y tenemos que accionar a eso”, finalizó el defensor.

