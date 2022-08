¿Sin Alexis Vega? Este sería el once titular de Chivas vs Atlas

Mal y de malas para el Rebaño. Para el Chivas vs Atlas, el equipo de Ricardo Cadena no solo llega con la presión de no haber ganado en siete jornadas del Apertura 2022, sino que podría disputar el Clásico Tapatío sin su jugador más talentoso: Alexis Vega.

El delantero rojiblanco fue parte del equipo de la Liga MX que perdió en el Juego de las Estrellas contra la MLS y al parecer, volvió con una ligera sobrecarga muscular. Es por eso que, el atacante del chiverío se mantiene en duda para el Clásico Tapatío.

La posible alineación de Chivas para enfrentarse al Atlas

Ricardo Cadena y compañía evaluarán la situación de Alexis Vega, para determinar si podrá ser parte o no del Clásico Tapatío. Una de las novedades que podría tener el conjunto rojiblanco, sería la de Roberto Alvarado.

Cabe recordar que para el Chivas vs Atlas, el jugador que sí recuperó el cojunto rojiblanco fue a Sergio Flores. El mediocampista volvió a entrenar tras pasarse un tiempo lesionado y podría ser parte de la bancha del Rebaño.

La alineación de Chivas sería así:

Miguel Jiménez; Alan Mozo, Jesús Orozco, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas Cristian Calderón; Fernando Beltrán, Eduardo Torres, Roberto Alvarado; Ángel Zaldívar y Santiago Ormeño (esperando la situación de Alexis Vega).

El Rebaño llegará con el “agua hasta el cuello”, pues fue precisamente en un Chivas vs Atlas cuando comenzó la mala racha con Ricardo Cadena al mando. En los Cuartos de Final del torneo pasado, los rojiblancos no pudieron ganar ninguno de los encuentros y desde entonces, no han podido sumar de a tres. Una derrota en el Akron, podría dejar fuera al entrenador mexicano y cambiar el proyecto que tienen los rojiblancos.

