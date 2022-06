TV Azteca transmitirá el Clausura 2022 de la LLA de League of Legends

El Clausura 2022 de la Liga Latinoamérica de League of Legends comienza este fin de semana.

Las emociones dentro de la Grieta del Invocador comienzan con todo, pues el equipo que resulte ganador de este split será el representante de la LLA en el Worlds 2022, el Cameponato Mundial de League of Legends que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Nuestro país será sede de la fase de Play-In, posteriormente, la Fase de Grupos se desarrollará en Nueva York, las eliminatorias en Toronto y las Finales en San Francisco.

Acompañado de un Casteo de Leyenda, podrás seguir toda la actividad de la Liga Latinoamérica de LoL a través de la señal de TV Azteca Esports.

Con Pablo De Rubens, Corsario, Skyshok, JJ, Camila Valenzuela, Demizos y Soso, Azteca Esports busca darte la mejor transmisión cada fin de semana.

¿Quieres escuchar a "algunas de la voces"? ¿O prefieres a los mejores de la región?



El Casteo Legendario está de regreso



Sigue la transmisión de la LLA

Sábados y domingos

3:00 pm

FB, YT y Twitch de Azteca Esports

Tras renovar algunos rosters, All Knights, Estral Esports, Team Aze, Globant Emerald Team, Rainbow7, Isurus, XTEN Esports e Infinity, comienzan la batalla en el Clausura 2022.





Durante el split de Apertura, Team Aze fue el equipo que terminó como campeón y la escuadra del naipe fue el representante de Latinoamérica en el Mid-Season Invitational, torneo en el que se midieron a equipos como T1, DetonatioN FocusMe y Saigon Buffalo Esports.

Calendario de la Jornada 1 del Clausura 2022 de la LLA

Sábado 11 de junio:

Estral vs Team Aze

Infinity vs Rainbow7

Globant Emerald Team vs All Knights

Domingo 12 de junio:

Estral Esports vs Infinity

Globant Emerald Team vs Isurus

All Knights vs Team Aze

Las partidas de XTEN Esports, cuadro que jugaría contra Isurus y Rainbow7 en la primera semana de competencia, serán reprogramadas por problemas derivados del Covid, así lo informó el equipo a través de sus redes sociales.

Con gran pesar les compartimos este comunicado amigos.



Esperamos su comprensión y ánimo a los chicos

