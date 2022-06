Calendario y horarios del Clausura 2022 de la LLA de League of Legends

El Clausura 2022 de la Liga Latinoamérica de League of Legends ya tiene calendario definido. Luego del Mid-Season Invitational, torneo internacional en el que Team Aze tuvo su lugar tras conquistar el Apertura 2022 de la LLA, el split que define al representante en el Worlds comienza el próximo 11 de junio.

La partida inaugural se jugará entre Estral Esports y Team Aze, equipos que diputaron la Gran Final del Apertura en Buenos Aires, Argentina.

Sábado 11 de junio:

Estral vs Team Aze - 15:00

XTEN Esports vs Isurus - 16:00

Infinity vs Rainbow7 - 17:00

Globant Emerald Team vs All Knights - 18:00





Domingo 12 de junio:

Estral Esports vs Infinity - 15:00

Globant Emerald Team vs Isurus - 16:00

XTEN Esports vs Rainbow7 - 17:00

All Knights vs Team Aze - 18:00

A partir del próximo fin de semana, podrás seguir toda la actividad dentro de la Grieta del Invocador a través de las plataformas digitales de Azteca Esports.





Sábado 18 de junio:

Globant Emerald Team vs Rainbow7 - 15:00

XTEN Esports vs Estral Esports - 16:00

Infinity vs Team Aze - 17:00

Isurus vs All Knights - 18:00

Domingo 19 de junio:

XTEN Esports vs Team Aze - 15:00

Infinity vs All Knights - 16:00

Isurus vs Rainbow7 - 17:00

Estral Esports vs Globant Emerald Team - 18:00

Con rosetas renovados y algunos refuerzos, ocho equipos buscarán alcanzar la gloria en busca de representar a Latinoamérica en el Campeonato Mundial de League of Legends, el cual se jugará en tres sedes distintas.

México albergará la fase de Play-In, posteriormente, la Fase de Grupos se desarrollará en Nueva York, las eliminatorias en Toronto y las Finales en San Francisco.

Sábado 25 de junio:

XTEN Esports vs Infinity - 15:00

Rainbow7 vs All Knights - 16:00

Globant Emerald Team vs Team Aze - 17:00

Estral Esports vs Isurus - 18:00

Domingo 26 de junio:

XTEN Esports vs All Knights - 15:00

Estral Esports vs Rainbow7 - 16:00

Infinity vs Globant Emerald Team - 17:00

Isurus vs Team Aze - 18:00

Durante el Clausura 2022 de la LLA, los equipos jugarán 14 partidas al mejor de uno. Posteriormente, se dará paso a la etapa de eliminatorias.

Sábado 2 de julio:

XTEN Esports vs Globant Emerald Team - 17:00

Infinity vs Isurus - 18:00

Estral Esports vs All Knights - 19:00

Rainbow7 vs Team Aze - 20:00

Domingo 3 de julio:

Infinity vs Rainbow7 - 17:00

XTEN Esports vs Isurus - 18:00

Globant Emerald Team vs All Knights - 19:00

Estral Esports vs Team Aze - 20:00

Segunda ronda de enfrentamientos en temporada regular

Sábado 9 de julio:

Estral Esports vs Infinity - 15:00

XTEN Esports vs Rainbow7 - 16:00

All Knights vs Team Aze - 17:00

Globant Emerald Team vs Isurus - 18:00

Domingo 10 de julio:

Globant Emerald Team vs Rainbow7 - 15:00

Infinity vs Team Aze - 16:00

XTEN Esports vs Estral Esports - 17:00

Isurus vs All Knights - 18:00

Sábado 16 de julio:

Infinity vs All Knights - 15:00

XTEN Esports vs Team Aze - 16:00

Estral Esports vs Globant Emerald Team - 17:00

Isurus vs Rainbow7 - 18:00

Domingo 17 de julio:

XTEN Esports vs Infinity - 15:00

Globant Emerald Team vs Team Aze - 16:00

Estral Esports vs Isurus - 17:00

Rainbow7 vs All Knights - 18:00

Sábado 23 de julio:

Infinity vs Globant Emerald Team - 15:00

XTEN Esports vs All Knights - 16:00

Isurus vs Team Aze - 17:00

Estral Esports vs Rainbow7 - 18:00

Domingo 24 de julio:

Infinity vs Isurus - 15:00

XTEN Esports vs Globant Emerald Team - 16:00

Rainbow7 vs Team Aze - 17:00

Estral Esports vs All Knights - 18:00

