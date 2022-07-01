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Fútbol

Azteca Deportes transmitirá el E-Prix de Marrakech de la Formula E

Décima cita del campeonato de la Formula E; la máxima competencia del automovilismo eléctrico vuelve con una cita crucial en Marruecos

La doble fecha del E-Prix de Berlín se llevó a cabo con éxito. Dos electrizantes carreras llenas de rebases y emociones han apretado aún más la parte alta de la tabla, cuando estamos prácticamente a la mitad del Campeonato Mundial.
El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.|Formula E

Escrito por: Azteca Deportes

El Formula E World Championship vuelve a Marrakech este sábado 2 de julio para la 10ª ronda de la temporada de 16 carreras, con cuatro pilotos a la cabeza en la batalla por el título individual.

Así va el campeonato de la Formula E al momento

En el E-Prix de Marrakech, en el Circuito Internacional del Automóvil Moulay El Hassan, Stoffel Vandoorne, de Mercedes-EQ, lidera el Campeonato Mundial de Pilotos con una ventaja de cinco puntos sobre su perseguidor más cercano y doble campeón, Jean-Éric Vergne de DS TECHEETAH.

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Edoardo Mortara, de ROKiT Venturi Racing, está a sólo dos puntos de distancia en el tercer lugar, mientras que Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), quien ganó la última vez en Yakarta, es cuarto, pero está a sólo 12 puntos de la cabeza de la clasificación. Con un máximo de 29 puntos en juego en Marrakech, cualquiera de estos cuatro pilotos podría liderar el campeonato cuando llegue la bandera a cuadros este sábado.

La victoria de Evans en Indonesia redujo los márgenes que separan a los cuatro primeros, y Mortara y Vergne también subieron al podio en la pasada edición para aumentar la presión sobre el líder de la clasificación, Vandoorne.

La consistencia es la clave en la Formula E para que cualquier piloto pueda aspirar al Campeonato del Mundo. El belga sólo ha terminado fuera de los cinco primeros en dos ocasiones en nueve rondas, aunque tanto Evans como Mortara han puntuado en todas las carreras de la temporada excepto en dos, mientras que Vergne nunca ha dejado de puntuar.

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Horario y dónde ver el E-Prix de Marakech de la Formula E

La acción del sábado de esta ronda 10 comienza a las 10:50 hrs en aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.

¿Cómo es el circuito de del E-Prix de Marrakech?

Las montañas de la Cordillera del Atlas proporcionan un impresionante telón de fondo para el quinto viaje de la Formula E a la ciudad centenaria del distrito de Agdal, con el primer E-Prix de Marrakech en 2016. La pista sigue el Circuito Internacional de Automóviles Moulay El Hassan -que lleva el nombre del príncipe heredero de Marruecos- antes de salir a las calles del distrito hotelero de Marrakech.

Conocido por ser un circuito que consume mucha energía, esta pista rápida y muy técnica cuenta con 12 curvas, tres rectas y una serie de curvas que completan una longitud de pista de 2,971 km.

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