Antoine Griezmann pierde contrato con Konami por racismo

El jugador del FC Barcelona, Antoine Griezmann fue desvinculado de un contrato con el popular manga de Konami, Yu-Gi-Oh!, luego de filtrarse un video en el que se ve al delantero burlarse y haciendo comentarios despectivos hacia unos trabajadores del hotel en el que se hospedaba en una gira con su club en tierras japonesas en 2019.

Ousmane Dembélé es otro de los jugadores del Barcelona que se ve involucrado en el caso que se demanda en redes sociales por supuesto racismo, por el que Griezmann perdió el contrato con Konami, que lo ponía como embajador de Yu-Gi-Oh.

“Konami Digital Entertainment cree, como es en la filosofía del deporte, que la discriminación de cualquier tipo es inaceptable. Previamente habíamos anunciado a Antoine Griezmann como embajador de contenido de Yu-Gi-Oh!; sin embargo, debido a eventos recientes seguiremos cancelando el contrato”, explicó Konami.

La empresa nipona también expresó que le dará seguimiento al caso con el equipo español, Barcelona, con quienes son socios en uno de los simuladores de fútbol más importantes del mundo, eFootball PES: “Con respecto a la franquicia eFootball PES, le pediremos al FC Barcelona como un socio del club para que nos expliquen detalles del caso y sus futuras acciones”.

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Así se defendieron Griezmann y Dembélé.

Los dos franceses ofrecieron disculpas por los hecho, Antoine por su parte comentó estar "comprometido contra cualquier forma de discriminación" y lamanetó haber ofendido a sus fanáticoa asiaticos. Mientras que Ousmane pidió perdón a las personas que salen en el video a las que pudo haber herido.

¿Qué dicen en el video filtrado?

En la filmación, grabada por el propio Dembélé se le escucha decirle a Griezmann: "Todas estas caras feas para que juegues a PES, ¿no te da vergüenza?" al grabar a los miembros del staff que les están ayudando a reparar la televisión del cuarto.

Ousmane Dembele and Antoine Griezmann were caught on camera suspected of being racist towards Asians 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/2tFRSMfj1I — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) July 2, 2021

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