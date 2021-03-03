Inicia la hora destacada de Pokémon Go de marzo

El Pokémon tipo agua originario de la región de Kanto que ocupa el número #98 de la Pokedex estuvo apareciendo en su forma salvaje, asi como te recomendamos ayer, además de preparar muchas bayas, pokeballs y espacio disponible en tu mochila para poder acerté de muchos personajes en Pokémon Go

Ya sea que tengas registrado o no a “Krabby” y a su evolución “Kingler” es un buen momento para obtener caramelos de este Pokémon ya sea para su evolución o aumentarle su poder. Recuerda que en esta hora también puedes obtener al Pokémon en su versión shiny (vario color).

Los mejores movimientos de ataque para tu Krabby son:

Burbuja (Ataque rápido)

Retribución (ataque cargado) (Purificado)

O si lo prefieres para defender gimnasios y mas defensivo, te recomendamos:

Burbuja (ataque rápido)

Hidropulso (ataque cargado)

Si planeas tener un Kingler, el mejor set de movimientos tanto para ataque como para defensa es el mismo:

Burbuja (ataque rápido)

Martillazo (ataque cargado)

Bonus:

Es importante tener disponible a la hora y aprovechar para ir por ese Krabby shiny o por uno con sus IV al 100%, pero además de incursionar en esta aventura, tuvimos un bonus especial durante esta “hora destacada”, se trata de: Doble caramelos por transferencia.

Entonces si cuentas con pokémons rezagados o que al capturarlos no tienen buena valoración, es momento de aprovechar para transferirlos. Misma situación por si tienes varios repetidos, necesitas caramelos para lograr evolucionar y avanzar en tu afán por completar otro registro en la pokedex. OJO: no necesariamente tienes que trasnferir solo krabbys, esto aplica para todos lo Pokémon que transfieras. Cabe recordar que al transferir Pokémon te dan un caramelo de dicho Pokémon. Asi que es buen momento de sacarle provecho a la situación.

Ahora ya estas enterado, te deseamos suerte y que tengas una “hora destacada” muy productiva en los próximos martes de marzo.

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