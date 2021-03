Todo lo que prepara Pokémon Go para marzo

Para comenzar te cometamos que la recompensa semanal ha cambiado y este mes tendremos tras obtener los 7 sellos la oportunidad de capturar a Gible y con posibilidad de Shiny. Asi que no dejes pasar esta oportunidad si te hacen falta caramelos o aun no tienes a este pokémon.

Incursiones Legendarias:

La celebración de Kanto término y las aves se han ido, pero su lugar sera ocupado por el “El trio de las nubes” llegan a Pokémon Go Landorus, Tornadus y Thundurus en las Incursiones legendarias de este mes y así estarán distribuidos:

-Landorus (Forma avatar)* Disponible a partir del 1 de marzo de 8:00 am hasta el 6 de marzo a las 8:00 am. La hora legendaria de este pokémon será el 3 de marzo de 6:00 pm a 7:00 pm (Hora local)

-Tornadus (Forma avatar)* Disponible a partir del 6 de marzo de 8:00 am hasta el 11 de marzo a las 8:00 am. La hora legendaria de este pokémon será el 10 de marzo de 6:00 pm a 7:00 pm (Hora local)

-Thundurus (Forma avatar)* Disponible a partir del 11 de marzo de 8:00 am hasta el 16 de marzo a las 10:00 am. La hora legendaria de este pokémon será el 15 de marzo de 6:00 pm a 7:00 pm (Hora local) Nota: Por única ocasión la hora legendaria será en lunes

-Thundurus. Disponible a partir del 16 de marzo de 10:00 am hasta el 30 de marzo a las 10:00 am en su forma tótem. Este pokémon tendrá su hora legendaria los días 17 y 24 de marzo de 6:00 pm a 7:00 pm (Hora local)

-Tornadus. Disponible a partir del 30 de marzo de 10:00 am y aún sin confirmar hasta cuando esté disponible en su forma tótem. La hora legendaria de este pokémon será el 31 de marzo de 6:00 pm a 7:00 pm (Hora local)

*Posibilidad de shiny

Mega Raids:

Como parte de las Mega Raids tendremos disponibles del 1 de marzo a partir de las 8:00 am y hasta al 16 de marzo a las 10:00 am a Mega Pidgeot, Mega Ampharos y Mega Blastoise.

El día 16 de marzo a partir de las 10:00 am llegan a las Mega Raids: Mega Abomasnow, Mega Houndoom y una “mega evolución misteriosa” que muchos rumores entre la comunidad de Pokémon Go apuntan que se trata de Mega Metagross esto debido al evento “día del incienso” donde Beldum destacará.