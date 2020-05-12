Se mueven las fechas del Campeonato Mundial de Clash of Clans

Se pospone las fechas de los clasificatorios que encaminan al torneo más importante de Clash of Clans, el cual ofrece a los participantes un premio de $ 1 millón.

Clash of Clans ofrecerá mensualmente en las ligas de guerras de clanes o en Copas de juego de ESL la oportunidad a los diferentes equipos de participar en los juego cerrados, aquellos que logren ser los mejores tendrán un lugar en cualquiera de los seis clasificatorios en vivo que conducirán al Torneo Mundial.

El Campeonato mundial de Clash of Clans enfrentará a los equipos que logren obtener la victoria en los clasificatorios en vivo, aquel equipo que demuestre ser el mejor será coronado en el torneo, además de ser acreedor al jugoso premio.

Este evento se une a la lista de otros torneos de esports afectados principalmente por Coronavirus, pandemia que aún tiene detenido a gran parte del mundo. Sin embargo, estos no se cancelan, sino que los primeros tres clasificatorios se llevarán a cabo en línea y los otros tres se movieron las fechas para que se puedan celebrar en en el ESL Arena en Katowice en físicamente.