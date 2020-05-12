Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Se mueven las fechas del Campeonato Mundial de Clash of Clans

Debido a la pandemia mundial por Covid 19 otro evento de esports se ve afectado y no se podrá disputar en la fecha previamente establecida.

Clahs of Clans Championship

Escrito por: Azteca Deportes

Se pospone las fechas de los clasificatorios que encaminan al torneo más importante de Clash of Clans, el cual ofrece a los participantes un premio de $ 1 millón.

Clash of Clans ofrecerá mensualmente en las ligas de guerras de clanes o en Copas de juego de ESL la oportunidad a los diferentes equipos de participar en los juego cerrados, aquellos que logren ser los mejores tendrán un lugar en cualquiera de los seis clasificatorios en vivo que conducirán al Torneo Mundial.

El Campeonato mundial de Clash of Clans enfrentará a los equipos que logren obtener la victoria en los clasificatorios en vivo, aquel equipo que demuestre ser el mejor será coronado en el torneo, además de ser acreedor al jugoso premio.

Calendario campeonato de Clahs of clans

Este evento se une a la lista de otros torneos de esports afectados principalmente por Coronavirus, pandemia que aún tiene detenido a gran parte del mundo. Sin embargo, estos no se cancelan, sino que los primeros tres clasificatorios se llevarán a cabo en línea y los otros tres se movieron las fechas para que se puedan celebrar en en el ESL Arena en Katowice en físicamente.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP