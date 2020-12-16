Slayer debuta con nuevo rasgo en TeamFight Tactic de Riot Games

El título de Riot Games vive en estos momentos la actualizción intermedia, junto con ella diferentes cambios se inician en TeamFight Tactics, la empresa desarrolladora reveló que el nuevo rango de Slayer que llega hoy al Set Four: Fates aprovechando su baja salud y la de sus contrincantes.

"¡Parece que Zed trajo algunos +1! Los asesinos infligen más daño a los campeones con poca salud y obtienen un robo de vida a medida que se acercan a la muerte." escribió TFT en su cuenta de Twitter.

Looks like Zed brought a few +1s! Slayers deal more damage to low health champions and gain lifesteal as they themselves aproach death. pic.twitter.com/XIyLIyc1lW — Teamfight Tactics (@TFT) December 15, 2020

Por otro lado también se presentó que Sed pasará de pertenecer a la clase de los shade, pasará a ser Asesino a finales del mes de enero de 2021.

con motivo de la misma actualización stos campeones dejarán de pertenecer al videojuego 20 campeones serán eliminados, incluidos Nami, Hecarim, Xin Zhao, Jhin, Jinx, Ahri, Lissandra, Apheli

os, Sylas, Vayne, Thresh, Cassiopeia, Riven, Lillia, Kayn, Evelynn, Ashe, Warwick, Lux y Ezreal.

TeamFight Tactics

El juego de estrategia con su propio sistema de combate, mecánicas y combate proviniente de el título más popular de la empresa desarrolladora de videojuegos Riot Games, en el que se retoman a los campeones de League of Legends. TeamFight Tactic es un juego de auto batallas por rondas en el que deberás conformar un equipo con los personajes preferidos de manera estrategica para poder llegar a la cima y demostrar que eres el mejor.