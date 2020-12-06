Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Team Queso se corona en la final del mundial de Clash Royale League 2020

La organización de esports Team Queso logró vencer a SK Gaming, coronandose como los campeones del campeonato mundial de Clash Royale 2020.

Team Queso Campeón
|Team Queso

Escrito por: Azteca Deportes

La organización de esports española, Team Queso logró repertir la historia contra su rival SK Gaming tras coronarse campeón del mundo de Clash Royale League 2021 el día de hoy.

SK Gaming llegaba de derrotar a paiN Gaming, mientras que Team Queso venció a PONOS en las semifinales de la CRL, hecho que junto en la última fase de nueva cuenta a las dos organizaciones, luego del Clash Royale League West 2020 en el que Team Queso se quedó con el campeonato.

Esta vez era la oportunidad para que SK Gaming se redimiera en la revancha de una nueva final, sin embargo Team Queso consiguió sumar un nuevo campeonato a su palmarés tras el pasado juego.

Así se repartió el premio acumulado del Clash Royale League 2020

Primer puesto ($ 100.000): Team Queso
Segundo lugar ($ 70,000): SK Gaming
Tercer lugar ($ 50,000): PONOS
Cuarto lugar ($ 40,000): paiN Gaming
Del quinto al octavo lugar ($ 30,000): FAV Gaming, Tribe Gaming, Nova Esports y W.EDGM.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP