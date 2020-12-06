Team Queso se corona en la final del mundial de Clash Royale League 2020

La organización de esports española, Team Queso logró repertir la historia contra su rival SK Gaming tras coronarse campeón del mundo de Clash Royale League 2021 el día de hoy.

SK Gaming llegaba de derrotar a paiN Gaming, mientras que Team Queso venció a PONOS en las semifinales de la CRL, hecho que junto en la última fase de nueva cuenta a las dos organizaciones, luego del Clash Royale League West 2020 en el que Team Queso se quedó con el campeonato.

Esta vez era la oportunidad para que SK Gaming se redimiera en la revancha de una nueva final, sin embargo Team Queso consiguió sumar un nuevo campeonato a su palmarés tras el pasado juego.

WATCH THE EPIC FINAL MOMENTS BEFORE CROWNING @TeamQuesoGG OUR 2020 CRL WORLD CHAMPIONS! 👑🧀 #CRLWorldFinals pic.twitter.com/D7XIcJWIaW — Clash Royale Esports (@EsportsRoyaleEN) December 6, 2020

Así se repartió el premio acumulado del Clash Royale League 2020

Primer puesto ($ 100.000): Team Queso

Segundo lugar ($ 70,000): SK Gaming

Tercer lugar ($ 50,000): PONOS

Cuarto lugar ($ 40,000): paiN Gaming

Del quinto al octavo lugar ($ 30,000): FAV Gaming, Tribe Gaming, Nova Esports y W.EDGM.