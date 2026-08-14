Las marcas también quieren jugar | Entrevista con Sergi Cerrato, CEO MCR Agency

Sergi Cerrato, CEO de MRC Agency, nos habla sobre las nuevas oportunidades que ofrece la industria de los videojuegos para las marcas: desde gamificar productos y experiencias hasta crear conexiones reales con una de las comunidades más importantes del entretenimiento. El gaming ya no es solo un canal publicitario. Es una cultura, una comunidad y un espacio donde las marcas pueden jugar.

Su experiencia en este hermoso universo la han llevado a trabajar con marcas top como Tencent, Activision, entre otras: generando campañas de comunicación pre y post lanzamiento de nuevos juegos, así como estrategías de marketing de influencers y más.