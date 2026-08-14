Las marcas también quieren jugar | Entrevista con Sergi Cerrato, CEO MCR Agency
¿Las marcas pueden convertirse en parte del mundo gamer? Platicamos con Sergi Cerrato, CEO de MRC Agency, sobre las nuevas oportunidades que ofrece la industria de los videojuegos para las marcas
Sergi Cerrato, CEO de MRC Agency, nos habla sobre las nuevas oportunidades que ofrece la industria de los videojuegos para las marcas: desde gamificar productos y experiencias hasta crear conexiones reales con una de las comunidades más importantes del entretenimiento. El gaming ya no es solo un canal publicitario. Es una cultura, una comunidad y un espacio donde las marcas pueden jugar.
Su experiencia en este hermoso universo la han llevado a trabajar con marcas top como Tencent, Activision, entre otras: generando campañas de comunicación pre y post lanzamiento de nuevos juegos, así como estrategías de marketing de influencers y más.