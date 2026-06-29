¿ESTAMOS ANTE EL UFC MÁS REALISTA DE LA HISTORIA? EA Sports UFC 6 | AZE Review

GAMEPLAY: La gran mejora está dentro de la jaula. Los golpes se sienten más pesados, los intercambios son más fluidos y cada peleador tiene movimientos mucho más parecidos a los de la vida real gracias a nuevas capturas de movimiento y mejoras en las animaciones.

Además, el nuevo sistema de físicas hace que los nocauts, derribos y reacciones al daño sean mucho más espectaculares, cuando conectas una combinación perfecta, se siente increíble.

MODOS DE JUEGO: Aquí EA hizo algo que los fans llevaban años pidiendo.

Regresa un modo Carrera mucho más profundo, con decisiones que afectan tu trayectoria dentro y fuera del octágono. También llega The Legacy, una historia que sigue el ascenso de un peleador que busca construir su propio nombre en la UFC.

Y si eres fan de la historia del deporte, Hall of Legends te permite revivir algunas de las peleas más icónicas de todos los tiempos. Las heridas, los moretones, el sudor y hasta el cansancio de los peleadores se notan durante el combate.

El sistema Flow State se siente algo artificial, pero a mi parecer cumple las expectativas y el roster todavía tiene ausencias importantes que seguramente llegarán mediante actualizaciones o DLC.

CONCLUSIÓN: EA Sports UFC 6 no es perfecta, pero sigue dominando la simulación del octágono con increíble récord de peleas ganadas, pero sí, pule prácticamente todo lo que hizo bien UFC 5.

Más realista. Más espectacular. Más divertido. Y para cualquier fan de las artes marciales mixtas, eso es exactamente lo que queríamos. Por eso la calificación final es de 8 de 10. EA no consiguió el nocaut perfecto… Pero sí ganó la pelea por decisión unánime.

¿Quién es tu peleador favorito para dominar el octágono?