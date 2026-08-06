¿Beast of Reincarnation es la sorpresa del año? | AZE Review
Game Freak deja atrás Pokémon para apostar por un RPG de acción completamente diferente. ¿Beast of Reincarnation cumple con las expectativas o se queda a medio camino? En nuestro AZE Review te lo contamos
BEATS OF REINCARNATION ES UNA GRAN BATALLA ,PERO LE FALTÓ DAR EL GOLPE FINAL
Jugamos Beast of Reincarnation antes de su lanzamiento y les puedo decir algo: es un RPG con grandes ideas, una identidad muy marcada… pero también con varios problemas que le impiden alcanzar todo su potencial.
Después de años desarrollando Pokémon, Game Freak apuesta por un RPG de acción ambientado en el año 4026, donde un Japón devastado intenta sobrevivir a una plaga que ha corrompido la naturaleza. Controlamos a Emma, acompañada por Koo, un fiel compañero que será clave durante toda la aventura para enfrentar a los temibles Nushi y descubrir el origen de la Bestia de la Reencarnación.
Cada enemigo obliga a aprender patrones, esquivar con precisión y elegir el momento perfecto para atacar. Tiene inspiración soulslike, pero apuesta por un ritmo mucho más rápido y agresivo.
Koo también aporta muchísimo a la experiencia, ya que sus habilidades permiten crear estrategias y hacer los enfrentamientos mucho más dinámicos, aún que nos sentimos algo limitados cuando entra en acción.
La historia comienza con mucha fuerza y construye un mundo interesante lleno de misterio. Sin embargo, conforme avanza la aventura, el ritmo narrativo pierde intensidad y algunos personajes secundarios no terminan de desarrollarse como deberían.
Visualemnte es precioso
La dirección artística logra combinar paisajes naturales con escenarios devastados por la corrupción, creando imágenes realmente memorables.
La banda sonora, con claras influencias del anime japonés, acompaña perfectamente la exploración y los combates.
Pero el apartado técnico todavía necesita trabajo.
Game Freak demuestra que tiene talento para crear algo más que Pokémon, pero también evidencia que todavía le falta experiencia en este tipo de RPG de acción.
POR ESO LA CALIFICACIÓN FINAL ES DE 7/5 DE 10. Beast of Reincarnation tiene alma, personalidad y grandes momentos.