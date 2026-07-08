¿El MEJOR Assassin’s Creed de la historia regresó? 🏴‍☠️ | Reseña Black Flag Resynced | AZE Review

Hoy entramos al Animus para ponernos en los zapatos de nuestro antepasado, Edward Kenway, un asesino en la época dorada de los piratas. Assassin’s Creed Black Flag Resynced es el esperado remake de uno de los títulos más amados por la comunidad. Pero... ¿será capaz de hacerle justicia al juego original? Vamos a descubrirlo.

Esta nueva versión llega con contenido inédito, mejoras gráficas, nuevas misiones y un sistema de combate renovado que se siente bastante bien y brutal. De primera mano, lo que más resalta es el apartado visual: es increíble ver una Habana completamente reconstruida, la gloria de Tulum y explorar el Caribe a bordo del Jackdaw, tu propio barco pirata.

Pero vámonos por partes.

La historia se mantiene intacta: seguimos teniendo al Edward carismático de siempre y a esos personajes entrañables con los que vuelves a conectar de inmediato; los amas, los odias y mueres por tenerlos en tu tripulación.

Hablando de las mejoras mecánicas, un gran acierto es que ahora podemos ponernos y quitarnos la capucha de asesino cuando queramos. A diferencia del juego original donde esto era automático, aquí hacerlo manualmente antes de entrar en modo sigilo se siente increíblemente satisfactorio. Además, el ciclo de día y noche ahora influye directamente en el gameplay, permitiéndote esconderte mejor entre las sombras para no ser detectado.

En cuanto al arsenal, contamos con un par de pistolas, el gancho, dardos, bombas de humo y dos espadas para ejecuciones brutales. El combate ahora es mucho más fluido y renovado. Y lo más importante: aquí no hay un sistema de niveles como en las entregas recientes. No importa si te enfrentas a un enemigo imponente, todo dependerá de tu habilidad con los controles y de tu experiencia como jugador, no de un número sobre la cabeza del rival.

Uno de los apartados que más nos gustó es la gestión de nuestra propia base. Podremos mejorarla y, con cada nivel, desbloquearemos accesorios, ropa y armamento especial. Desde mejorar la tienda general hasta el maestro de armas para potenciar el barco, o incluso el burdel; las posibilidades para atracar, saquear y abordar misiones se sienten gigantescas.

El parkour también destaca: es ágil y fluido, permitiéndote alternar entre carrera libre alta y baja para una exploración perfecta.

Sin duda, este es el Assassin’s Creed más completo hasta la fecha, y qué mejor que tenerlo de vuelta con una joya como esta. El mar y las islas están llenos de vida. Si eres un veterano, te va a encantar volver a navegar por los mares con tu tripulación mientras escuchas sus cantos piratas y asedias barcos por todo el Caribe.

Por todo esto, en Azteca Esports le ponemos un 9 a Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Una entrega fresca que cumple lo que promete y que regresa la saga a su verdadera época de gloria.