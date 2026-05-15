¿The Division en celular FUNCIONA? | Probamos Tom Clancy’s The Division Resurgence AZE Review

GAMEPLAY: Lo primero: sí se siente como Tom Clancy’s The Division Resurgence. Coberturas, loot, builds y combate táctico… todo está aquí. El gunplay responde bien en pantalla táctil, aunque claramente no alcanza la precisión de consola o PC. Aún así, sorprende lo bien adaptado que está para partidas rápidas.

EXPERIENCIA: Regresamos a una Nueva York colapsada, con misiones, eventos y mundo semiabierto. Puedes jugar solo o en cooperativo, lo que mantiene la esencia del juego original. Además, hay progresión constante: armas, equipo y habilidades que te enganchan fácilmente.

Lo IMPORTANTE: Es free-to-play… y eso significa microtransacciones. No arruinan la experiencia al inicio, pero sí están presentes y pueden afectar a largo plazo si buscas competir más en serio.

CONCLUSIÓN: Tom Clancy’s The Division Resurgence no reemplaza la experiencia de consola… pero como adaptación móvil, cumple bastante bien. Si te gusta la saga o buscas un shooter táctico en celular, aquí hay algo sólido.

CALIFICACIÓN: 8 de 10 ¿Shooter real en móvil… o solo otro intento más?

