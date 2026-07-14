Leviatán es campeón del Valorant Master Londres 2026 | Entrevista con Onur y Kingg

Onur, head coach del equipo, y Kingg, IGL y campeón del torneo, nos cuentan cómo vivieron el camino hacia el título, las claves de la victoria, los momentos más complicados del campeonato y lo que significa este logro para Latinoamérica.

Por: Raúl Núñez

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