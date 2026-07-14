Leviatán es campeón del Valorant Master Londres 2026 | Entrevista con Onur y Kingg

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¡Regresamos a la época dorada de los piratas! En este Aze Review entramos al Animus para analizar a fondo Assassin’s Creed Black Flag Resynced, el esperado remake de una de las joyas más queridas de Ubisoft.
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Llegó la fiesta grande del fútbol a Nintendo Switch 2 con eFootball Kick Off, el nuevo juego de Konami que busca reconectar con los fans que crecieron jugando PES
Platicamos con Roberto Hernández, Director de Producto en Outplay y vocero de Alternia, sobre el crecimiento del gaming social en México y Latinoamérica, el impacto de plataformas como Roblox, Minecraft y Fortnite, y cómo Alternia busca redefinir el entretenimiento para las nuevas generaciones
El nuevo juego de Batman logra combinar el humor clásico de LEGO con una aventura llena de acción, referencias y nostalgia para los fans del Caballero Oscuro.
Esto es lo que pensamos de Tom Clancy’s The Division Resurgence: Gameplay, gráficos, combate, mundo abierto y todo lo que necesitas saber sobre uno de los shooters más esperados en celulares
Tuvimos acceso exclusivo, gameplay anticipado y un vistazo muy de cerca a uno de los lanzamientos más esperados para fans de Batman y LEGO: LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche
En este AZE REVIEW analizamos a fondo Pragmata, la nueva propuesta sci-fi de Capcom que ha generado hype desde su anuncio
Platicamos con Serko Fu sobre su participación en Barrios Latinos, el torneo internacional de Call of Duty: Mobile que mezcla la adrenalina de los esports con la cultura del freestyle
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