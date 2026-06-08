¿eFootball Kick-Off tiene lo necesario para marcar el gol de la temporada? | AZE Review
Llegó la fiesta grande del fútbol a Nintendo Switch 2 con eFootball Kick Off, el nuevo juego de Konami que busca reconectar con los fans que crecieron jugando PES
Después de probarlo antes de su lanzamiento, les puedo decir algo: sí tiene ese sabor clásico que muchos extrañábamos.
GAMEPLAY
Lo primero que destaca es que no intenta ser una simulación complicada. Aquí todo se siente más rápido, más directo y más divertido. Es de esos juegos donde tomas el control y en cuestión de minutos ya estás celebrando goles. Konami apostó por recuperar esa fórmula arcade que hizo tan popular a PES durante años, y la verdad es que funciona bastante bien.
MODOS DE JUEGO
Hay contenido para pasar varias horas. Puedes jugar Partido Rápido, Gira Mundial, Copa Internacional, partidas locales, online e incluso encuentros de 6 contra 6 para una experiencia más casual. Además incluye minijuegos como Muros de Rebote y Carrera de Relevos, perfectos para echar la reta con amigos.
LAS ESTRELLAS DEL FÚTBOL
Si tu sueño es ganar un torneo con Lionel Messi, buscar otra corona con Cristiano Ronaldo, o jugar junto a Kylian Mbappé y Neymar Jr., aquí lo vas a poder hacer. Pero ojo... porque aquí viene el gran problema.
EL GOLPE PARA MÉXICO
La ausencia de licencias pesa muchísimo, y donde más duele es en la Selección Mexicana. No encontrarás a los jugadores reales ni los uniformes oficiales del Tricolor, algo que se siente raro justo cuando estamos viviendo uno de los momentos más importantes para el fútbol mexicano. Para muchos fans, esta será la mayor decepción del juego.
eFootball Kick Off no viene a ser el rey de los simuladores. Pero sí logra algo muy importante: recordarnos por qué nos enamoramos del Pro Evolution Soccer. Es divertido, accesible, tiene mucho contenido para jugar con amigos y cuesta apenas alrededor de 400 pesos mexicanos, convirtiéndose en una opción muy atractiva para Switch 2.
CALIFICACIÓN AZE REVIEW 7.5 de 10.
Cuando el balón rueda... vuelve a sentirse como aquellos grandes días de PES.