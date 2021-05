El Valorant Masters tiene campeón en Islandia

El día de hoy se llevó a cabo la gran final del Valorant Masters en reikiavik, Islandia. Lugar que también albergó el MSI2021 de League of Legends, lugar que Riot Games eligió para poder desarrollar las máximas competencias de sus esports más grandes.

La final se disputó entre un Fnatic que se mostró muy sólido durante sus clasificatorias pero que todavía tenía que pulir cosas de cara a la final.

Por otro lado Sentinels venía invicto en mapas y se perfilaba para salir campeón pero no de la manera que todos esperaban.

El primer mapa lo eligió Sentinels y fue SPLIT, mapa que al equipo le dió la ventaja en la salida, consiguiendo ronda tras ronda hasta el cambio de lado, donde FNC pudo recuperarse y ponerse en el liderazgo. SEN tuvo que mostrar su mejor versión y forzando un overtime, logró quedarse con el primer encuentro.

El segundo mapa fue selección de FNC; BIND, el mejor mapa de la escuadra, tal fue así que pudieron dar una de las mejores actuaciones, pero SEN empezó a pegar headshot de otra galaxia y pudo forzar no uno, ni dos, sino tres overtimes y quedarse con el mapa del enemigo y poner las cosas 2-0.

El tercer mapa traía en aprietos a FNC por el score y por que nuevamente era SEN el que elegía mapa, todo se iba a definir en HAVEN, mapa que los norteamericanos juegan muy bien. Empezó con una ventaja abismal pero en el cambio de lados, FNC pudo forzar el empate en el marcador. Sin embargo, los clutchs de SEN fueron superiores y lograron cerrar el mapa en el punto de C en la última ronda.

La escuadra Norteamericana se quedó con el campeonato haciendo una hazaña única y demostrando que si se juega bien, no hay excusas.

La escuadra no contaba con entrenador, llegó invicta a la final (No perdió ni un solo mapa en todo el torneo) y levantó el máximo premio.

A HISTORIC DAY FOR NORTH AMERICA.



SENTINELS ARE WORLD CHAMPIONS! pic.twitter.com/9EhZnLuz0c — Sentinels (@Sentinels) May 30, 2021

Solo resta ver qué nos depara el resto del año de cara al champions y festejar uno de los esports que está despertando nuevamente la pasión por los shooters.